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Секретарь СНБО Данилов призвал уничтожить цели Украины на территории России

Армия
Секретарь СНБО Данилов призвал уничтожить цели Украины на территории России

Украине необходимо уничтожить вредящие ей объекты, находящиеся на территории России. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Таким образом он прокомментировал удары ВСУ по российской территории. По словам Данилова, данными объектами являются «определенные пункты», которые, «допустим, есть в России». Секретарь СНБО уверен, что украинские вооруженные силы должны нанести удар по ним.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, ... мы должны уничтожить эти объекты», — приводит слова Данилова агентство Reuters.

Ранее об ударах украинских войск по территории России высказался советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ используют западное оружие «исключительно для обороны».
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