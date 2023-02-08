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Более 200 рейсов отменены в аэропорту Стамбула из-за снегопада

Происшествия
Более 200 рейсов отменены в аэропорту Стамбула из-за снегопада

Свыше 200 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула из-за неблагоприятных погодных условий. По большей части аннулированы перелеты внутри Турции, передает РЕН ТВ.

Снегопад накрыл город в прошедшие выходные. Значительное количество осадков сопровождается сильными порывами ветра, из-за чего перелеты небезопасны.

Ранее из-за сложных погодных условий свои рейсы также отменяли авиакомпании Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Руководство приняло решение аннулировать свыше 600 перелетов.

Другие регионы Турции тем временем содрогнулись от сильнейших землетрясений. Ученые связывают произошедшие катастрофы с замедлением ядра Земли.
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