Более 200 рейсов отменены в аэропорту Стамбула из-за снегопада

Свыше 200 рейсов были отменены в аэропорту Стамбула из-за неблагоприятных погодных условий. По большей части аннулированы перелеты внутри Турции, передает РЕН ТВ.
Снегопад накрыл город в прошедшие выходные. Значительное количество осадков сопровождается сильными порывами ветра, из-за чего перелеты небезопасны.
Ранее из-за сложных погодных условий свои рейсы также отменяли авиакомпании Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Руководство приняло решение аннулировать свыше 600 перелетов.
Другие регионы Турции тем временем содрогнулись от сильнейших землетрясений. Ученые связывают произошедшие катастрофы с замедлением ядра Земли.