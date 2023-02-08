Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс собирается выступить на СБ ООН по Украине

Заседание Совбеза ООН по Украине, созванном по инициативе России, назначено на 8 февраля. На мероприятии ожидается выступление лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Музыкант неоднократно критиковал поставки вооружения Киеву со стороны Запада. По его мнению, Украиной управляют радикальные националисты, ведущие страну к катастрофе. Из-за своей позиции Уотерс столкнулся с отменой некоторых концертов.
«В числе докладчиков ожидается и Роджер Уотерс из Pink Floyd», — отметил собеседник агентства.
Одной из тем заседания Совбеза ООН станет перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине. Мероприятие стартует в 18:00 по московскому времени.