Семья из Москвы с двумя детьми оказалась под завалами жилого дома в Турции

Ирина вместе с мужем и сыновьями продолжает оставаться под завалами. В турецком МЧС заявили, что спасательная бригада еще не добралась до района, где находятся москвичи. Соседи россиян не могут им помочь, поскольку для разбора плит необходим подъемный кран.