Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семья из Москвы с двумя детьми оказалась под завалами жилого дома в Турции

Происшествия
Семья из Москвы с двумя детьми оказалась под завалами жилого дома в Турции

Семья москвичей с двумя сыновьями 2,5 и четырех лет почти двое суток ждут помощи спасателей в Турции. Они находятся под завалами жилого дома без еды и воды, передает «МК» со ссылкой на друзей семьи.

Москвичка Ирина Эрйетли и ее супруг Аталай отправились в турецкую провинцию Хатай, чтобы навестить родственников. Муж россиянки является уроженцем Турции, но получил гражданство РФ.

Во время землетрясения дом, в котором находились супруги и двое их детей, рухнул. Старший брат Аталая сумел спасти своих родителей, сейчас они находятся в больнице с переломами.

Ирина вместе с мужем и сыновьями продолжает оставаться под завалами. В турецком МЧС заявили, что спасательная бригада еще не добралась до района, где находятся москвичи. Соседи россиян не могут им помочь, поскольку для разбора плит необходим подъемный кран.

Мощное землетрясение зафиксировали в Турции рано утром 6 февраля. Разрушительная стихия в стране стала самой масштабной и смертоносной с 1939 года. По последним данным, число погибших уже составляет 5894 человек.
хатай турция землетрясение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду