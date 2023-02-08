Семья из Москвы с двумя детьми оказалась под завалами жилого дома в Турции

Семья москвичей с двумя сыновьями 2,5 и четырех лет почти двое суток ждут помощи спасателей в Турции. Они находятся под завалами жилого дома без еды и воды, передает «МК» со ссылкой на друзей семьи.
Москвичка Ирина Эрйетли и ее супруг Аталай отправились в турецкую провинцию Хатай, чтобы навестить родственников. Муж россиянки является уроженцем Турции, но получил гражданство РФ.
Во время землетрясения дом, в котором находились супруги и двое их детей, рухнул. Старший брат Аталая сумел спасти своих родителей, сейчас они находятся в больнице с переломами.
Ирина вместе с мужем и сыновьями продолжает оставаться под завалами. В турецком МЧС заявили, что спасательная бригада еще не добралась до района, где находятся москвичи. Соседи россиян не могут им помочь, поскольку для разбора плит необходим подъемный кран.
Мощное землетрясение зафиксировали в Турции рано утром 6 февраля. Разрушительная стихия в стране стала самой масштабной и смертоносной с 1939 года. По последним данным, число погибших уже составляет 5894 человек.