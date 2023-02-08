Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Национальный архив США раскрыл обещания Клинтона, данные Ельцину

Политика
Национальный архив США раскрыл обещания Клинтона, данные Ельцину

Бывший американский президент Билл Клинтон обещал своему российскому коллеге Борису Ельцину работать над «тесным сотрудничеством» двух стран. Об этом следует из рассекреченных документов национального архива США.

Речь идет о стенограмме телефонного разговора от 1993 года. Тогда Ельцин позвонил Клинтону, чтобы поздравить его с назначением на должность президента.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — заявил бывший президент США.

Примечательно, что в это же время окружение Клинтона называло Россию и постсоветское пространство «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Ранее в США был обнародован проект совместного заявления Ельцина и бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего. В них еще не шло речи о сотрудничестве стран.
клинтон ельцин рассекреченные документы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду