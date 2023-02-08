Вильфанд предупредил о сильном похолодании в ряде регионов России

Температура минимум на семь градусов ниже климатической нормы установится в Астраханской, Ростовской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Калмыкии, республиках Северного Кавказа, Хабаровском и Ставропольском краях. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Похолодание придет с 9 по 11 февраля. На территории Астраханской и Ростовской области столбик термометра опустится до 16 градусов, а в Калмыкии похолодает до 20 градусов ниже нуля. В Дагестане отклонение от нормы составит целых 13 градусов, до минус 20 градусов, отметил синоптик. Аналогичная температура воздуха ожидается в Ставрополье.
С 9 по 11 февраля ожидается похолодание в Сибири. В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях прогнозируется до 30–32 градусов. В Хабаровской крае с 8 по 10 февраля температура воздуха опустится до 43–46 градусов.
В Якутии ранее похолодало до минус 50 градусов. До этого столбики термометра в регионе держались на отметке 35–40 градусов мороза.