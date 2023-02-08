Вильфанд предупредил о сильном похолодании в ряде регионов России

Похолодание придет с 9 по 11 февраля. На территории Астраханской и Ростовской области столбик термометра опустится до 16 градусов, а в Калмыкии похолодает до 20 градусов ниже нуля. В Дагестане отклонение от нормы составит целых 13 градусов, до минус 20 градусов, отметил синоптик. Аналогичная температура воздуха ожидается в Ставрополье.