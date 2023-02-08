Россия попала в число стран с самым низким уровнем эмиграционных настроений

Каждый третий человек в мире хотел бы переехать в другую страну. В России данный показатель составил лишь 15%, что соответствует самому низкому уровню эмиграционных настроений, следует из опроса холдинга «Ромир» и компаний, входящих в международную ассоциацию Gallup International.