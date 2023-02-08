Россия попала в число стран с самым низким уровнем эмиграционных настроений

Каждый третий человек в мире хотел бы переехать в другую страну. В России данный показатель составил лишь 15%, что соответствует самому низкому уровню эмиграционных настроений, следует из опроса холдинга «Ромир» и компаний, входящих в международную ассоциацию Gallup International.
Так, по данным исследования, чуть меньший показатель в Японии — 14 процентов. При этом победителям по числу отказавшихся от переезда граждан стали Вьетнам и Индия, передает РБК.
Отмечается, что подобный опрос также был проведен в декабре 2022 года. Тогда о готовности переехать сообщили 16 процентов россиян. Годом ранее показатель и вовсе составлял 20 процентов.