Число жертв разрушительного землетрясения в Сирии возросло до 1250 человек

Число погибших в результате землетрясения, обрушившегося на Сирию, увеличилось до 1250 человек. В результате природного бедствия также пострадали свыше двух тысяч человек, сообщил минздрав САР.
Утром понедельника, 6 февраля, подземные толчки магнитудой 7,7 произошли на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение мощнейшим с 1939 года, отметив, что произошедшее стало «одной из крупнейших катастроф в мире». Днем в понедельник на Турцию обрушились очередные подземные толчки магнитудой 7,6.
«Министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил в ходе поездки (в Латакию. — Прим. ФАН) об увеличении числа погибших до 1250 и пострадавших до 2054», — следует из заявления Министерства здравоохранения Сирии.
В Турции в результате землетрясения, согласно последним данным, погибли свыше 5,8 тысячи человек и пострадали более 35 тысячи.