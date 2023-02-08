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Звезда фильма «Тихий Дон» Горбатов поделился новостью о рождении второй дочери

Шоу-бизнес
Звезда фильма «Тихий Дон» Горбатов поделился новостью о рождении второй дочери

Российский актер Александр Горбатов и его супруга Виктория стали родителями еще одной девочки. На свет появилась их младшая дочь Теона, о чем рассказал сам артист.

Малышка родилась почти год назад, но пара держала эту новость в тайне. Горбатов и его жена уже занимаются воспитанием старшей дочери Миры.

«Мире уже три года, а чуть больше года назад родилась Теона, мое маленькое чудо», — цитирует звезду портал «7Дней».

По словам 34-летнего актера, он мечтает о большой семье с пятью наследниками. Дети являются самым ценным в жизни Горбатова, и он с радостью их балует. Карьера стоит для него на втором плане.

Зрители знают актера по фильмам «Тихий Дон», «Сердце Пармы» и многим другим. О его личной жизни известно мало, поскольку актер не любит делиться информацией о своей семье.

Новостью о рождении второго ребенка ранее поделилась телеведущая Ольга Орлова. Артистка родила девочку и назвала ее Анной.
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