Звезда фильма «Тихий Дон» Горбатов поделился новостью о рождении второй дочери

Российский актер Александр Горбатов и его супруга Виктория стали родителями еще одной девочки. На свет появилась их младшая дочь Теона, о чем рассказал сам артист.
Малышка родилась почти год назад, но пара держала эту новость в тайне. Горбатов и его жена уже занимаются воспитанием старшей дочери Миры.
«Мире уже три года, а чуть больше года назад родилась Теона, мое маленькое чудо», — цитирует звезду портал «7Дней».
По словам 34-летнего актера, он мечтает о большой семье с пятью наследниками. Дети являются самым ценным в жизни Горбатова, и он с радостью их балует. Карьера стоит для него на втором плане.
Зрители знают актера по фильмам «Тихий Дон», «Сердце Пармы» и многим другим. О его личной жизни известно мало, поскольку актер не любит делиться информацией о своей семье.
Новостью о рождении второго ребенка ранее поделилась телеведущая Ольга Орлова. Артистка родила девочку и назвала ее Анной.