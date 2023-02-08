В Турции ввели режим ЧП на три месяца из-за землетрясения. События дня

Вооруженные силы РФ освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом 7 февраля сообщил Сергей Шойгу. По словам министра обороны, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Шойгу отметил, подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню эскалации.