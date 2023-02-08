В Турции ввели режим ЧП на три месяца из-за землетрясения. События дня

После ряда сильнейших подземных толчков президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении режима ЧП в 10 провинциях страны сроком на три месяца. Из-за постоянно регистрирующих турецкими сейсмологами толчков, а их по официальным данным, с момента первого землетрясения зафиксировано уже 285, экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. На данный момент в пострадавших регионах работают более 12 тысяч спасателей.
Вооруженные силы РФ освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом 7 февраля сообщил Сергей Шойгу. По словам министра обороны, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт, для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Шойгу отметил, подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню эскалации.
7 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС поддерживают СМИ, признанные иноагентами в РФ. По словам Борреля, поддержка ЕС таким организациям оказывается в «практическом ключе». Глава евродипломатии постеснялся пролить свет на детали, как именно осуществляется поддержка данных функционирующих организаций в нашей стране. Заявив, что ему следует поверить на слово, поскольку своими уточнениями может оказать им дурную услугу.