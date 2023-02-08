Новый министр обороны Германии оскандалился после недипломатичных слов в адрес Путина

Новоизбранный глава минобороны ФРГ Борис Писториус, вступивший в должность 19 января нынешнего года, позволил себе недипломатичный выпад в сторону российского президента Владимира Путина. Заявление он сделал в интервью газете Bild.
Во вторник Писториус прибыл с визитом в Киев, где пообщался с прессой. Поездка главы немецкого МО на Украину не анонсировалась – СМИ утверждали, что политик должен был прибыть в Польшу.
Однако вскоре министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал совместное фото со своим немецким коллегой, отметив, что Писториус подарил ему миниатюрную модель танка Leopard 2. Именно эти боевые машины Берлин направит на нужды украинских войск.
«Без сомнения и совершенно точно», — выпалил Борис Писториус на вопрос журналиста о том, стал бы мир лучше без президента РФ Владимира Путина.
Пользователи Сети уже возмутились сказанными словами. По их мнению, политик такого уровня не должен опускаться до личной неприязни. Они добавили, что министр позволил себе подобную дерзость, несмотря на то, что несколько лет назад призывал снять санкции с Москвы, был членом Германо-российской группы дружбы и изучал русский язык.
Ранее Писториус объявил, что немецкая сторона дала добро ряду стран Европы на экспорт немецких танков «Леопард» в ряды ВСУ. Ожидается, что 20-25 боевых машин Leopard A1 прибудут на Украину к лету и свыше сотни – к началу 2024 года.