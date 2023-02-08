Новый министр обороны Германии оскандалился после недипломатичных слов в адрес Путина

Пользователи Сети уже возмутились сказанными словами. По их мнению, политик такого уровня не должен опускаться до личной неприязни. Они добавили, что министр позволил себе подобную дерзость, несмотря на то, что несколько лет назад призывал снять санкции с Москвы, был членом Германо-российской группы дружбы и изучал русский язык.