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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 5894

Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 5894

Число погибших в результате крупного землетрясения, прошедшего в Турции, возросло до 5894 человек. Такое заявление сделал вице-президент страны Фуат Октай.

Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в юго-восточных регионах Турции 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым крупным с 1939 года. Позднее в Турции случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По словам вице-президента, помимо 5894 погибших, власти выявили почти 35 тысяч пострадавших. Спасатели продолжают разбирать многочисленные завалы.

«На данный момент у нас 5 894 погибших, 34 810 раненых», — заявил Фуат Октай.

Известно, что землетрясение также затронуло Сирию. Как сообщило Минобороны РФ, российские военнослужащие, отправленные на помощь стране, извлекли из-под завалов 42 человека за сутки.
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