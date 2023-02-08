Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 5894

Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в юго-восточных регионах Турции 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым крупным с 1939 года. Позднее в Турции случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.