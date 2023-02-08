Шеф Пентагона не смог связаться с главой минобороны Китая после ситуации с аэростатом

В субботу военнослужащие армии США уничтожили китайский метеозонд у побережья штата Южная Каролина. После этого в Вашингтоне заявляли, что власти КНР использовали аэростат в разведывательных целях. Китай опровергал необоснованные спекуляции и шумиху, подчеркивая, что ситуация вызвана форс-мажором. В Пекине называли уничтоженный американцами аппарат своим устройством, отклонившимся от маршрута.