Шеф Пентагона не смог связаться с главой минобороны Китая после ситуации с аэростатом

Министр обороны США Ллойд Остин хотел поговорить с главой минобороны Китая после уничтожения «шара-шпиона» из КНР, однако Пекин ответил на запрос отказом. Об этом сообщил Пентагон.
Американское военное ведомство подчеркнуло, что верит в важность поддержания открытыми линий диалога между Вашингтоном и Пекином.
«В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», — заявили в американском военном ведомстве.
В субботу военнослужащие армии США уничтожили китайский метеозонд у побережья штата Южная Каролина. После этого в Вашингтоне заявляли, что власти КНР использовали аэростат в разведывательных целях. Китай опровергал необоснованные спекуляции и шумиху, подчеркивая, что ситуация вызвана форс-мажором. В Пекине называли уничтоженный американцами аппарат своим устройством, отклонившимся от маршрута.