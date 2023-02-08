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Иван Ургант узнал о беременности супруги сразу после похорон близкого человека

Шоу-бизнес
Иван Ургант узнал о беременности супруги сразу после похорон близкого человека

Иван Ургант более 15 лет живет в браке с Натальей Кикнадзе, которая уже подарила ему двоих дочерей. Как оказалось, о второй беременности супруги шоумен узнал при нетривиальных обстоятельствах.

Восемь лет назад телеведущий похоронил свою мать Валерию Киселеву. По случаю годовщины смерти он вспомнил, что она была актрисой, влюбленной в свою профессию. По его словам, родительница отличалась особой добротой.

Шоумен также рассказал, что в печальный день прощания с матерью он узнал, что скоро снова станет отцом.

«Восемь лет назад мы вернулись с кладбища и узнали, что Наташа беременна. Так на одну Валерию Ивановну стало больше. Я вижу в ней маму», — поделился Ургант в соцсетях.

Ранее телеведущий обратился к своим подписчикам в социальных сетях со словами благодарности.
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