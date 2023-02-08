Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ВСУ «не ударяют по России»

Политика
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ВСУ «не ударяют по России»

Вооруженные силы Украины не наносят удары по российской территории. Такое заявление сделал советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Примечательно, что ранее он говорил об обсуждении в Киеве возможности ударов по Москве и Екатеринбургу. Однако, обращаясь к партнерам, Подоляк заверил, что украинские войска используют предоставленное Западом вооружение «исключительно для обороны».

«Ракеты большей дальности и штурмовики необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ», — написал советник Зеленского в социальной сети Twitter.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался о готовящихся поставках танков Leopard и Abrams на Украину. По его словам, Запорожская область встретит данную технику «во всеоружии».
михаил подоляк армия украины всу удары по россии офис зеленского подоляк
Военкоры ФАН
Лучшие в аду