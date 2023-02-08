Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ВСУ «не ударяют по России»

Примечательно, что ранее он говорил об обсуждении в Киеве возможности ударов по Москве и Екатеринбургу. Однако, обращаясь к партнерам, Подоляк заверил, что украинские войска используют предоставленное Западом вооружение «исключительно для обороны».

