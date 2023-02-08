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WSJ: США решили снять санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане

Экономика
WSJ: США решили снять санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане

Министерство финансов США намерено снять санкции с казахстанского банка Bereke Bank, принадлежавшего ранее Сбербанку. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Решение принято в связи с переходом банка под полное управление казахстанской компании. По данным газеты, с Bereke Bank будут сняты все ограничения 6 марта.

Отмечается, что холдинг «Байтерек», владеющий кредитно-финансовой организацией, информацию не подтверждал. От комментариев для газеты руководство также отказалось.

Ранее США сняли санкции с поставок российских нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, лишенные выхода к морю. От ограничений также освобожден экспорт черного золота.
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