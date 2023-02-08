Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Петербурге

Столкновение сразу трех автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате аварии скончался один человек, информацию об этом передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
ДТП произошло на Западном скоростном диаметре после съезда на Васильевский остров. Участниками аварии стали автомобиль Hyundai Solaris и два внедорожника Mercedes.
После столкновения все машины получили серьезные повреждения. Погибшей является девушка, находившаяся в салоне Hyundai. Прибывшие к месту ДТП медики госпитализировали пострадавшую из Mercedes Gelendewagen.
Причина аварии пока не установлена. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее грузовик опрокинулся на трассе, соединяющей Джубгу и Сочи. В результате аварии движение по шоссе было перекрыто в обе стороны.