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Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Петербурге

Происшествия
Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Петербурге

Столкновение сразу трех автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. В результате аварии скончался один человек, информацию об этом передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

ДТП произошло на Западном скоростном диаметре после съезда на Васильевский остров. Участниками аварии стали автомобиль Hyundai Solaris и два внедорожника Mercedes.

После столкновения все машины получили серьезные повреждения. Погибшей является девушка, находившаяся в салоне Hyundai. Прибывшие к месту ДТП медики госпитализировали пострадавшую из Mercedes Gelendewagen.

Причина аварии пока не установлена. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее грузовик опрокинулся на трассе, соединяющей Джубгу и Сочи. В результате аварии движение по шоссе было перекрыто в обе стороны.
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