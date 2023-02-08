Минфин отказался повышать НДФЛ для покинувших Россию удаленных сотрудников

Министерство финансов России не поддержало идею по изменению правил налогообложения доходов уехавших из страны граждан. Речь идет о россиянах, которые лишились налогового резидентства, но продолжают удаленно работать на работодателей из РФ.
Статус налогового резидента аннулируется в случае, если россияне, работающие на отечественные компании, проживают за пределами страны более полугода. Летом прошлого года депутаты предложили повысить до 30 процентов НДФЛ для нерезидентов.
Как передает «Интерфакс», Минфин исключил соответствующие поправки из обновленной редакции Налогового кодекса. В связи с этим, положение наемных сотрудников, работающих в рамках трудового договора, не изменится, уточняет издание.
Повышенный налог с 2024 года может затронуть российских фрилансеров, которые покинули страну и сотрудничают с отечественными компаниями по договорам гражданско-правового характера. После утраты резиденства размер НДФЛ для них может вырасти до 30 процентов.
С января 2023 года в России начали действовать новые правила выплаты аванса сотрудникам. Теперь работодатель будет удерживать НДФЛ и с аванса, и с самой зарплаты.