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Reuters: рейтинг одобрения Байдена приблизился к минимуму

Политика
Reuters: рейтинг одобрения Байдена приблизился к минимуму

Рейтинг общественного одобрения президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал практически до минимальных значений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

Так, только 41% американских граждан одобряют работу Байдена. По мнению 65% жителей США, под руководством администрации хозяина Белого дома государство движется в неверном направлении. Такие результаты близки к минимальным значениям президентства Байдена. Опрос проводился среди 1029 совершеннолетних американцев.

«Трехдневный национальный опрос, который завершился в воскресенье, также показал, что 65% американцев думают, что страна находится на неверном пути против 58% годом ранее», — говорится в статье.

Ранее Джо Байден объяснил, почему он не планирует отправлять истребители F-16 на Украину. По словам американского лидера, данную технику следовало бы оставить на территории США.
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