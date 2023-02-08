Reuters: рейтинг одобрения Байдена приблизился к минимуму

Так, только 41% американских граждан одобряют работу Байдена. По мнению 65% жителей США, под руководством администрации хозяина Белого дома государство движется в неверном направлении. Такие результаты близки к минимальным значениям президентства Байдена. Опрос проводился среди 1029 совершеннолетних американцев.