Память погибших в Хшаме бойцов ЧВК «Вагнер» почтили колокольным звоном

Столкновение произошло в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года недалеко от города Дейр эз-Зор. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вели наступление в районе населенного пункта Хшам на востоке Сирии. Решено было атаковать позиции курдских боевиков, которых поддерживали американские союзники, на газоперерабатывающем заводе «Коноко» и перерезать пути снабжения, которые питали всю экономику ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещена в РФ).