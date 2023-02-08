В часовне ЧВК «Вагнер» в Молькино прозвучал поминальный колокольный звон в память о бойцах, погибших ровно пять лет назад в бою с американскими войсками и террористами в сирийском Хшаме.
По традиции колокол прозвучал в 23:45, во время, когда начался бой в 2018 году.
«Сегодня, 7 февраля 2023 года, прошло уже пять лет с того дня, когда погибли наши товарищи в Хшаме в Сирии, в кровавой бойне. Мы их всегда поминаем в этот день колокольным звоном», – пояснил смотритель часовни.
Столкновение произошло в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года недалеко от города Дейр эз-Зор. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вели наступление в районе населенного пункта Хшам на востоке Сирии. Решено было атаковать позиции курдских боевиков, которых поддерживали американские союзники, на газоперерабатывающем заводе «Коноко» и перерезать пути снабжения, которые питали всю экономику ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российскую колонну атаковала американская авиация: вертолеты, истребители, стратегический ядерный бомбардировщик. Несмотря на высокую плотность огня и потери, русские добровольцы смогли выстоять под ударами американских ВВС и сдвинуть линию фронта, обезопасив населенный пункт от нападений боевиков.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация