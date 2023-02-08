«Соберем Кулибиных со всей России»: всестороннюю поддержку специалистов в «ЧВК Вагнер Центре» оценил военный журналист Александр Сладков

Военный журналист Александр Сладков впервые посетил «ЧВК Вагнер Центр». Репортер сообщил, что давно осознавал актуальность такого проекта и отметил, насколько всестороннюю поддержку здесь оказывают талантливым специалистам.
«Я лично обращался в разные инстанции, говорил: давайте сделаем народное конструкторское бюро, соберем Кулибиных со всей России, вызовем их из Средней Азии, из-за границы, пускай они приезжают! Предоставить им возможности нормативные, юридические, офисные, сопровождение моральное, финансовое — если проект стоит того и он отобран. Дать возможность производства, дать возможность фирмам развиться, получить контракт, давайте!.. И, наконец, я узнал, что все уже давно сделано в «Вагнер Центре»», — восхитился Александр Сладков.
Военный журналист осмотрел функциональные помещения современного здания и познакомился с резидентами. Александр Сладков отметил масштабность проекта и профессионализм специалистов, сотрудничающих с «ЧВК Вагнер Центром».