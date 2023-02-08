Украина не имеет шансов одержать победу на поле боя. Об этом ветеран Вооруженных сил Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен написал в социальных сетях.
Таким образом он прокомментировал новость об успехах ЧВК «Вагнер» под Артемовском. По мнению Дрейвена, поражение Украины неизбежно. Однако американский ветеран выразил уверенность, что «на этом дело не закончится». Он считает, что после поражения ВСУ начнется «эскалация пропаганды», призванная разжечь конфликт между Россией и США.
«Запад это просто так не оставит», — заявил Дрейвен.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, когда закончится конфликт на Украине. По мнению дипломата, для этого необходимо остановить прокси-войну Запада против Москвы.