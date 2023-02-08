Американский ветеран Дрейвен считает поражение Украины неизбежным

Таким образом он прокомментировал новость об успехах ЧВК «Вагнер» под Артемовском. По мнению Дрейвена, поражение Украины неизбежно. Однако американский ветеран выразил уверенность, что «на этом дело не закончится». Он считает, что после поражения ВСУ начнется «эскалация пропаганды», призванная разжечь конфликт между Россией и США.

