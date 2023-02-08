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Видео очередного обрушения дома в Турции появилось в Сети

Шоу-бизнес
Видео очередного обрушения дома в Турции появилось в Сети

Серия землетрясений произошла в Турции, в результате чего обрушилось несколько домов. Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

На кадрах видно, как многоэтажный дом рушится вблизи дороги. В каком именно городе Турции произошла подобная катастрофа, не уточняется. При этом обрушение случилось уже после землетрясения.

По последним данным, в результате сейсмособытий в Турции погибли свыше пяти тысяч человек, из-под завалов освобождены порядка восьми тысяч граждан. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее одной из крупнейших катастроф в мире. В стране объявлен семидневный траур.
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