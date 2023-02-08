Первые шесть банков России начали работу на цифровой платформе ДОМ.РФ

Шесть российских банков перешли на цифровую платформу ипотечных ценных облигаций ДОМ.РФ. Об этом сообщил заместитель управляющего директора площадки Олег Комлик.
В прошлом году платформа ДОМ.РФ предоставила пилотный доступ к своему функционалу нескольким оригинаторам. По словам Комлика, семь банков уже пользуются единым стандартом обмена информацией, а шесть из них перешли на саму цифровую платформу.
Среди присоединившихся к платформе отмечены Совкомбанк, «Абсолют банк», Росбанк, Московский индустриальный банк, Национальная Фабрика Ипотеки и Банк ДОМ.РФ. В скором времени на площадке появятся данные Газпромбанка.
С помощью цифровой платформы банки смогут подавать заявки на секьюритизацию, загружать и проверять отчеты о закладных.