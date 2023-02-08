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Первые шесть банков России начали работу на цифровой платформе ДОМ.РФ

Экономика
Первые шесть банков России начали работу на цифровой платформе ДОМ.РФ

Шесть российских банков перешли на цифровую платформу ипотечных ценных облигаций ДОМ.РФ. Об этом сообщил заместитель управляющего директора площадки Олег Комлик.

В прошлом году платформа ДОМ.РФ предоставила пилотный доступ к своему функционалу нескольким оригинаторам. По словам Комлика, семь банков уже пользуются единым стандартом обмена информацией, а шесть из них перешли на саму цифровую платформу.

Среди присоединившихся к платформе отмечены Совкомбанк, «Абсолют банк», Росбанк, Московский индустриальный банк, Национальная Фабрика Ипотеки и Банк ДОМ.РФ. В скором времени на площадке появятся данные Газпромбанка.

С помощью цифровой платформы банки смогут подавать заявки на секьюритизацию, загружать и проверять отчеты о закладных.
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