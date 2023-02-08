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Два мощных взрыва зафиксировали в ДНР

Происшествия
Два мощных взрыва зафиксировали в ДНР

Сразу два мощных взрыва прогремели на территории Донецкой Народной Республики. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.

Установлено, что взрывы зафиксировали в поселке Пролетарское в ДНР. Они могут быть следствием работы системы противовоздушной обороны.

Информации о пострадавших пока не сообщалось. Сведений о возможных разрушениях жилых построек также не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударили по населенному пункту Покровское в Луганской Народной Республике. Во время обстрела боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS.
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