Два мощных взрыва зафиксировали в ДНР

Сразу два мощных взрыва прогремели на территории Донецкой Народной Республики. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.
Установлено, что взрывы зафиксировали в поселке Пролетарское в ДНР. Они могут быть следствием работы системы противовоздушной обороны.
Информации о пострадавших пока не сообщалось. Сведений о возможных разрушениях жилых построек также не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что украинские войска ударили по населенному пункту Покровское в Луганской Народной Республике. Во время обстрела боевики использовали реактивную систему залпового огня HIMARS.