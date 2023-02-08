Беременная жена Сарика Андреасяна может лишиться зрения при родах

Моряк призналась, что за последнее время ее зрение резко ухудшилось. Специалисты выяснили, что причиной этому являются разрывы на сетчатке. Врачи также предупредили, что рожать актрисе самостоятельно нельзя, иначе есть риск полной потери зрения.