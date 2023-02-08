Беременная жена Сарика Андреасяна может лишиться зрения при родах

Беременная супруга Сарика Андреасяна, Лиза Моряк, находится на девятом месяце беременности. Как стало известно ранее, актриса столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.
Моряк призналась, что за последнее время ее зрение резко ухудшилось. Специалисты выяснили, что причиной этому являются разрывы на сетчатке. Врачи также предупредили, что рожать актрисе самостоятельно нельзя, иначе есть риск полной потери зрения.
«В итоге, к моему сожалению врач, осмотрев меня, сказала: "... Вы не можете родить сами, так как ваша сетчатка вся в разрывах, во время потугов можно вообще потерять зрение полностью!" Я начала рыдать прямо на приеме», — поделилась Моряк.
В результате было принято решение прижечь сетчатку глаза, добавила актриса. Моряк уже перенесла 142 вспышки и в скором времени ее ожидает еще столько же.
Ранее актриса рассказала, как хочет назвать будущую дочь. По ее словам, они с супругом рассматривают три варианта — Лилит, Моника и Элизавет.