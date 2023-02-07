Госдеп анонсировал продажу систем HIMARS для армии Польши на $10 млрд

Госдепартамент США дал добро на возможную продажу Польше американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и прочих вооружений на 10 млрд долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Из заявления следует, что МИД Соединенных Штатов согласовал возможную продажу польской стороне пусковых установок M142 HIMARS и «связанного с этим оборудования». В сообщении также говорится, что ранее Варшава просила разрешения на покупку 18 систем HIMARS.
Тем временем Дания объявила о намерении передать списанные танки Leopard 1A5 на нужды армии Украины. Первую партию, состоящую примерно из 99 немецких боевых машин, планируют экспортировать в ряды ВСУ в ближайшие несколько месяцев.