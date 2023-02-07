Китайский воздушный шар: от трех бортов в лузу

И тут неспешно на мировую авансцену выплывает он — шар. Такой большой, неспешный, белый, красивый… В общем, китайский. На высоте за 20 километров. Своим появлением он нарушает всю картину, всю координацию движений. Начинается сумбур вместо музыки сразу по всем фронтам. Республиканцы орут: «А если к такому шару будет приделана не исследовательская или разведывательная аппаратура, а что-то другое, до атомных бомб, например? А если такой шар окажется не китайским, а российским или даже северокорейским? А если такой шар будет не один, но их запустят десятки или даже сотни? До чего этот фигляр Джо довел Америку?!» В общем, в США, где потребительская инфляция и долги-долги-долги, «шар-шпион» зашел на ура, наглядно показав американцам их уязвимость даже перед такими белыми и пушистыми штуками родом из позапрошлого века.