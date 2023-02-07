Китайский воздушный шар: от трех бортов в лузу

Февральский полет метеорологического зонда made in China над США физически завершился у восточного побережья Соединенных Штатов 4 февраля примерно в 14:40 по местному времени (22:40 по Москве). Но в глобальном медиапространстве он все еще продолжается, и американское общество никак не может успокоиться по данному, казалось бы, не очень-то значительному поводу. Да, сам факт, что над твоей страной три дня (а с учетом Аляски и того больше) летает объект непонятно с чем, трудно считать приятным. Но не Перл-Харбор же это и не 9/11 — никто не погиб и не пострадал, жертв и разрушений нет. Отчего же, как отмечали в МИД РФ, «реакция Вашингтона на инцидент с аэростатом была импульсивной и истеричной»?
Да все потому же: официальный Вашингтон в настоящее время ведет сразу три войны. Первая из них, как известно, — гибридная война против России, в том числе на территории бывшей Украины. Вторая — против остального мира, включая не только Китай, но и союзников США по «альянсу демократий». А третья — гражданская, против «трампистов», республиканцев и прочего нетолерантного сброда внутри самих Соединенных Штатов. Все знают, что сражаться даже на двух фронтах гораздо сложнее, чем на одном (не верите — спросите у немцев про их опыт мировых войн ХХ века). А если фронтов — не два, а сразу три?! Команде президента Джо Байдена в этих условиях поневоле приходится проявлять настоящие чудеса эквилибристики, логистики и фантастики.
И тут неспешно на мировую авансцену выплывает он — шар. Такой большой, неспешный, белый, красивый… В общем, китайский. На высоте за 20 километров. Своим появлением он нарушает всю картину, всю координацию движений. Начинается сумбур вместо музыки сразу по всем фронтам. Республиканцы орут: «А если к такому шару будет приделана не исследовательская или разведывательная аппаратура, а что-то другое, до атомных бомб, например? А если такой шар окажется не китайским, а российским или даже северокорейским? А если такой шар будет не один, но их запустят десятки или даже сотни? До чего этот фигляр Джо довел Америку?!» В общем, в США, где потребительская инфляция и долги-долги-долги, «шар-шпион» зашел на ура, наглядно показав американцам их уязвимость даже перед такими белыми и пушистыми штуками родом из позапрошлого века.
Представьте себе, что вы всю жизнь привыкли бросаться камнями во всех окружающих, и вдруг обнаружили, что сами живете в стеклянном доме. Пусть даже не полностью, а лишь отчасти стеклянном, но все-таки. Представили? Значит, можете представить себе и ту горючую смесь страха и гнева, которую американцы сейчас чувствуют по отношению к администрации Байдена и лишь частично изливают в ее адрес. Помимо всего прочего, китайские товарищи делают непроницаемое лицо и вежливо интересуются, по каким причинам и с какой целью их мирный метеозонд, вследствие форс-мажорных обстоятельств потерявший управление и в таком состоянии пролетевший от Аляски по Южной Каролины, был сбит только на вылете из воздушного пространства США.
Пикировка между Вашингтоном и Пекином по этому поводу весьма поучительна, визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР отменен, но подоплека этого благородного дипломатического скандала проста как доллар: и самим фактом запуска «шара-шпиона», и дальнейшим своим поведением китайцы продемонстрировали готовность к дальнейшей конфронтации с Соединенными Штатами, несмотря на угрозы Байдена и Ко разместить в Японии гиперзвуковые и крылатые ракеты, а Южную Корею защищать с использованием ядерного оружия. То есть уступать США и присоединяться к антироссийским санкциям «альянса демократий» китайское руководство не намерено, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И собирается прибыть в Москву уже 23-25 февраля, российский визит председателя КНР Си Цзиньпина запланирован на весну, а у южноафриканских берегов проходят совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР с применением гиперзвуковых ракет.
Здесь важно то обстоятельство, что Китай, в настоящее время — крупнейший торговый партнер почти 150 стран мира, в некотором смысле суммирует их реальную экономическую и даже политическую позицию. И даже минимальное смещение Пекином настроек китайско-американских отношений очень сильно говорит о том, насколько США соответствуют своему статусу «глобального лидера» в глазах остального мира. Во всяком случае, не меньше, чем ситуация на линии боестолкновений в Донбассе. А там тоже, как известно, для американских «прокси» дела идут далеко не блестяще. Поэтому можно сказать, что китайский шар очень своевременно попал от трех бортов в лузу. Отыграть возникшее после этого «розыгрыша» отставание сразу по всем фронтам администрация Байдена вряд ли сумеет.