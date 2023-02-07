Фура опрокинулась и перекрыла единственную трассу от Джубги в Сочи

Единственная трасса от Джубги в Сочи перекрыта для движения транспорта из-за ДТП с участием грузовика Volvo с прицепом. Об этом 7 февраля передает ФКУ «Черноморье».
Авария произошла на 103-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи. Предварительно установлено, что водитель фуры не справился с управлением, в результате чего большегруз опрокинулся. Движение по дороге закрыто в обе стороны.
В результате происшествия никто не пострадал. Внутри фуры находилась сантехника, предположительно, он был перегружен. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб, разлива горюче-смазочных материалов в результате аварии не наблюдается.