Режим ЧС ввели в Ефремове после взрыва газа в жилой пятиэтажке

Власти города Ефремов (Тульская область) объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме по улице Химиков, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщил глава администрации Сергей Балтабаев.
По словам чиновника, введен режим ЧС муниципального уровня. По словам Балтабаева, губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообещал оказать помощь каждому пострадавшему в результате ЧП.
«С нашей стороны объявлено ЧС со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь», — передает ТАСС слова главы администрации.
Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Ефремове прогремел вечером во вторник. В результате ЧП обрушился один подъезд, семерых человек удалось вызволить из-под завалов. Троих пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщал региональный Минздрав.