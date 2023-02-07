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Небензя озвучил условие для завершения украинского кризиса

Политика
Небензя озвучил условие для завершения украинского кризиса

Украинский конфликт завершится, лишь когда западные страны прекратят прокси-войну против России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Западу необходимо занять реалистичную позицию относительно обеспокоенностей Москвы, добавил он. Россия озвучила их с момента начала конфликта и не меняла по сей день.

«Мы все надеемся на мир… Когда те, кто продвигает этот (конфликт), прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев…» — отметил Небензя.

Ранее постпред РФ сообщил об использовании мин «Лепесток» украинской стороной. По его словам, с лета 2022 года на них подорвались 87 мирных жителей.
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