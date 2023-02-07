Небензя озвучил условие для завершения украинского кризиса

Украинский конфликт завершится, лишь когда западные страны прекратят прокси-войну против России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Западу необходимо занять реалистичную позицию относительно обеспокоенностей Москвы, добавил он. Россия озвучила их с момента начала конфликта и не меняла по сей день.
«Мы все надеемся на мир… Когда те, кто продвигает этот (конфликт), прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев…» — отметил Небензя.
Ранее постпред РФ сообщил об использовании мин «Лепесток» украинской стороной. По его словам, с лета 2022 года на них подорвались 87 мирных жителей.