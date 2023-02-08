«Анамнез недели». Борьба с терроризмом и попытки Вашингтона удержать мировое господство

Президент России Владимир Путин во время последнего заседания Совбеза РФ заострил внимание на теме борьбы с терроризмом. Несмотря на успехи отечественных спецслужб, после начала СВО нескольким диверсантам из Украины удалось осуществить задуманное. Говоря об этих терактах, многие эксперты сходятся в одном: действуют подрывники из Украины по поручению спецслужб США и Великобритании.
Почему же в западной прессе не приятно говорить о причастности руководства Соединенных Штатов? Можно ли подобные вещи считать попыткой выставить Украину в неприглядном свете? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».
Кроме того, в студии поговорят насчет не менее важной темы — попыток Вашингтона удержать геополитическое влияние. Несколько дней назад глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал власти США «убрать свои грязные руки» от страны. По странному стечению обстоятельств, практически сразу же многие диппредставительства европейских стран начали массово закрываться на территории республики.
Действуют ли европейские дипломаты в интересах США? Чем обернутся попытки Соединенных Штатов сохранить мировое господство? Все это обсудят эксперты в новом выпуске программы «Анамнез недели».