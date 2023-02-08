«Анамнез недели». Борьба с терроризмом и попытки Вашингтона удержать мировое господство

Президент России Владимир Путин во время последнего заседания Совбеза РФ заострил внимание на теме борьбы с терроризмом. Несмотря на успехи отечественных спецслужб, после начала СВО нескольким диверсантам из Украины удалось осуществить задуманное. Говоря об этих терактах, многие эксперты сходятся в одном: действуют подрывники из Украины по поручению спецслужб США и Великобритании.