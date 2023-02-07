Более 100 человек разместили в ПВР после взрыва газа в доме под Тулой

Более 100 жильцов пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области помещены в пункты временного размещения (ПВР). Еще часть людей переехала к родственникам.
Сейчас в доме, где произошел взрыв газа, нет ни одного жильца. Всего там проживал 231 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
«Сегодня в дом никого не пустят, пока не пройдет его обследование», — уточнили в ведомстве.
На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов. Спасатели не исключают, что там еще могут находиться люди. После обследования дома жильцов могут временно пустить в их квартиры, чтобы они забрали вещи. Однако это касается только людей, квартиры которых расположены в соседних с обрушившимся подъездом.
При частичном обрушении жилого дома погибли четверо взрослых и один ребенок. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.