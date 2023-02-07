Более 100 человек разместили в ПВР после взрыва газа в доме под Тулой

На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов. Спасатели не исключают, что там еще могут находиться люди. После обследования дома жильцов могут временно пустить в их квартиры, чтобы они забрали вещи. Однако это касается только людей, квартиры которых расположены в соседних с обрушившимся подъездом.