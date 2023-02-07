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Более 100 человек разместили в ПВР после взрыва газа в доме под Тулой

Происшествия
Более 100 человек разместили в ПВР после взрыва газа в доме под Тулой

Более 100 жильцов пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области помещены в пункты временного размещения (ПВР). Еще часть людей переехала к родственникам.

Сейчас в доме, где произошел взрыв газа, нет ни одного жильца. Всего там проживал 231 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Сегодня в дом никого не пустят, пока не пройдет его обследование», — уточнили в ведомстве.

На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов. Спасатели не исключают, что там еще могут находиться люди. После обследования дома жильцов могут временно пустить в их квартиры, чтобы они забрали вещи. Однако это касается только людей, квартиры которых расположены в соседних с обрушившимся подъездом.

При частичном обрушении жилого дома погибли четверо взрослых и один ребенок. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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