Арзамасова усомнилась, что ее сына от Авербуха ждет спортивное будущее

Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербух Лев недавно выступил в ледовом представлении несмотря на свой малый возраст. Актриса, однако, сомневается, что наследника ждет спортивная карьера.
Авербух же, будучи выдающимся фигуристом, считает, что сына поставить на коньки необходимо. При этом спортсмен заявлял, что не планирует выбирать будущее Льва за него.
О своих сомнениях Арзамасова ранее рассказала в социальных сетях. Так, она опубликовала видео, где полуторагодовалый сын увлеченно строит башню.
«И так минут по 40 в день… А вы говорите: "Фигурист", "Артист". Может, это будущий строитель?» — поделилась актриса.
Ранее Арзамасова прокомментировала слухи о новой беременности. Она не дала конкретного ответа, однако призвала поклонников не верить различным домыслам.