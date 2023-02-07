Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Арзамасова усомнилась, что ее сына от Авербуха ждет спортивное будущее

Шоу-бизнес
Арзамасова усомнилась, что ее сына от Авербуха ждет спортивное будущее

Сын Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербух Лев недавно выступил в ледовом представлении несмотря на свой малый возраст. Актриса, однако, сомневается, что наследника ждет спортивная карьера.

Авербух же, будучи выдающимся фигуристом, считает, что сына поставить на коньки необходимо. При этом спортсмен заявлял, что не планирует выбирать будущее Льва за него.

О своих сомнениях Арзамасова ранее рассказала в социальных сетях. Так, она опубликовала видео, где полуторагодовалый сын увлеченно строит башню.

«И так минут по 40 в день… А вы говорите: "Фигурист", "Артист". Может, это будущий строитель?» — поделилась актриса.

Ранее Арзамасова прокомментировала слухи о новой беременности. Она не дала конкретного ответа, однако призвала поклонников не верить различным домыслам.
аразамасова авербух сын лев спортивная карьера
Военкоры ФАН
Лучшие в аду