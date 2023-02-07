Свыше 750 тысяч жителей Франции вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Манифестации против повышения пенсионного возраста прошли 7 февраля в городах Франции. На протест вышли порядка 757 тысяч человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
Ведущий французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» при этом приводит другие данные. По ее словам, в акциях протеста приняли участие два миллиона граждан. Только 400 тысяч человек, по данным профсоюза, вышли на митинг в Париже.
Ранее правительство страны согласовало соответствующую реформу. Согласно ей, пенсионный возраст увеличивается до 64 лет. Жители Франции уже выходили на протесты в связи с данным решением. Последняя манифестация прошла 31 января.