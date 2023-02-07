ДТП с тремя автомобилями затруднило движение по МКАД в Москве

Три автомобиля столкнулись вечером 7 февраля на внешней стороне 18 километра на МКАД в Москве. Авария произошла после развязки с Бесединским шоссе.
Предварительно установлено, что водитель одной из машин врезался в два других автомобиля, которые стояли на проезжей части. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники московских оперативных служб.
Информация о пострадавших пока не поступала. Из-за аварии движение транспорта в сторону развязки с улицей Капотня доступно по трем полосам из пяти, отметили в дептрансе.
Ранее на внутренней стороне МКАД столкнулись грузовик и две легковушки. Движение в районе аварии осуществлялось по двум полосам из шести.