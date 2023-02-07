Илью Яшина вернули из Удмуртии в московский СИЗО «Медведь»

Юридический представитель Яшина сообщил ТАСС, что ее подопечного вернули обратно в столичный СИЗО, где он пребывал в ходе расследования уголовного дела. Ранее районный суд Москвы выявил нарушения касательно этапирования осужденного к месту отбытия наказания до вступления приговора в законную силу.