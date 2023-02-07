Илью Яшина вернули из Удмуртии в московский СИЗО «Медведь»

Бывшего муниципального депутата из Москвы Илью Яшина✱ (признан иноагентом в России) вернули в следственный изолятор «Медведь», сообщила адвокат политика Мария Эйсмонт. Ранее экс-мундепа этапировали в изолятор удмуртской столицы – города Ижевск.
Юридический представитель Яшина сообщил ТАСС, что ее подопечного вернули обратно в столичный СИЗО, где он пребывал в ходе расследования уголовного дела. Ранее районный суд Москвы выявил нарушения касательно этапирования осужденного к месту отбытия наказания до вступления приговора в законную силу.
Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении ложных сведений о действиях российской армии. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ильи Яшина за дискредитацию ВС РФ 12 июля. На следующий день экс-депутату были предъявлены обвинения.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами