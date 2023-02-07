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Появились новые подробности взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове

Происшествия
Появились новые подробности взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове

Пять человек стали жертвами взрыва газа в «панельке» в Ефремове Тульской области. Подробности трагедии сообщил источник РИА Новости в региональных экстренных службах.

Областная прокуратура заявляла, что взрыв произошел вечером во вторник в жилой пятиэтажке по адресу улица Химиков, дом №2. В результате ЧП обрушился первый подъезд.

«Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже первого подъезда, в съемной квартире», — отметил собеседник агентства.

После ЧП жильцов дома эвакуировали, власти организовали пункт временного размещения. Согласно последнему отчету МЧС России, в результате взрыва газа погибли пять человек и еще трое получили травмы. Сотрудникам ведомства удалось спасти семерых жильцов.
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