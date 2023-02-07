Роскомнадзор заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Роскомнадзор 7 февраля закрыл доступ к сайту Московской Хельсинкской группы (МХГ). Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства.
Причины блокировки ресурса не уточняются. Информации о том, по требованию какого органа принято соответствующее решение, тоже нет.
Московский городской суд в конце января принял иск Министерства юстиции РФ и ликвидировал МХГ. Представители ведомства заявляли, что основанием для блокировки правозащитной структуры является ее деятельность на территории страны при статусе региональной организации.
Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск Роскомнадзор и обнулил лицензию «Новой рассказ-газеты». Сайт последней заблокирован в России с июля прошлого года.