Звезда «Ранеток» Женя Огурцова с двумя детьми находилась в Турции в момент землетрясения

Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова на данный момент проживает в Турции, на территории которой ранее произошла серия землетрясений. В своих социальных сетях она рассказала, как ей удалось пережить катастрофу.
Артистка проживает с детьми и супругом в курортном городе Фетхие. Там было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,5. По словам Огурцовой, она почувствовала толчки, после чего собрала документы и вещи. Так звезда подготовилась, чтобы оперативно покинуть дом в случае опасности.
Артистка переехала в Турцию несколько месяцев назад. Семилетний сын звезды Марк был переведен на домашнее обучение, а девочке Еве еще не исполнилось и двух лет.
Ранее стало известно, что беда не обошла стороной звезд местного кинематографа. Матери актерской пары из сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу оказались под завалами в Турции.