Звезда «Ранеток» Женя Огурцова с двумя детьми находилась в Турции в момент землетрясения

Артистка проживает с детьми и супругом в курортном городе Фетхие. Там было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,5. По словам Огурцовой, она почувствовала толчки, после чего собрала документы и вещи. Так звезда подготовилась, чтобы оперативно покинуть дом в случае опасности.