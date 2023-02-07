Шесть человек попали в больницу после ДТП на Кубани

Установлено, что ДТП произошло во вторник утром в Усть-Лабинском районе Кубани на автодороге Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем. В общей сложности травмы получили семь человек, включая обоих водителей и пассажиров. Один из них был отправлен на амбулаторное лечение. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.