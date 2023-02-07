Шесть человек попали в больницу после ДТП на Кубани

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на Кубани. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы, информацию об этом передает РИА Новости со слов представителей местной госавтоинспекции.
Установлено, что ДТП произошло во вторник утром в Усть-Лабинском районе Кубани на автодороге Краснодар-Кропоткин-граница со Ставропольским краем. В общей сложности травмы получили семь человек, включая обоих водителей и пассажиров. Один из них был отправлен на амбулаторное лечение. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
«Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии», — сообщили в госавтоинспекции.
Ранее смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Пакистане. В результате аварии погибли 25 человек.