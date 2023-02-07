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Госпогранслужба Украины задержала 13 мужчин за попытку перейти границу с Румынией

Происшествия
Госпогранслужба Украины задержала 13 мужчин за попытку перейти границу с Румынией

Госпогранслужба Украины задержала 13 мужчин, попытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией в районе Карпат. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Два микроавтобуса, довезших пассажиров до места назначения, были остановлены в Черновицкой области. Согласно закону Украины, выезд мужчин в возрасте с 18 до 60 лет на время действия военного положения запрещен.

«13 пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о еще одной неудачной попытке бегства призывника с Украины. По данным госпогранслужбы, мужчину задержали в горах, где он заблудился.
Госпогранслужба Украины пересечение границы румыния
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