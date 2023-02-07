Спасатели пытаются добраться до второго этажа жилой пятиэтажки в Ефремове

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы на месте взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в городе Ефремов (Тульская область). Спасатели пока не приступили к работе по второму этажу дома.
Источник заявил, что первый этаж обрушившегося подъезда в доме по улице Химиков мало обвален, жильцы могли самостоятельно покинуть квартиры. Отмечается, что основную опасность представляет именно второй этаж пятиэтажки. Предварительно, взрыв прогремел на четвертом этаже.
Количество жертв и пострадавших остается прежним – по официальным данным, в результате взрыва газа погибли пять человек. Спасатели смогли вызволить из-под завалов пятерых.