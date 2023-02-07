Спасатели пытаются добраться до второго этажа жилой пятиэтажки в Ефремове

Источник заявил, что первый этаж обрушившегося подъезда в доме по улице Химиков мало обвален, жильцы могли самостоятельно покинуть квартиры. Отмечается, что основную опасность представляет именно второй этаж пятиэтажки. Предварительно, взрыв прогремел на четвертом этаже.