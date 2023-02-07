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Спасатели пытаются добраться до второго этажа жилой пятиэтажки в Ефремове

Происшествия
Спасатели пытаются добраться до второго этажа жилой пятиэтажки в Ефремове

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы на месте взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в городе Ефремов (Тульская область). Спасатели пока не приступили к работе по второму этажу дома.

Источник заявил, что первый этаж обрушившегося подъезда в доме по улице Химиков мало обвален, жильцы могли самостоятельно покинуть квартиры. Отмечается, что основную опасность представляет именно второй этаж пятиэтажки. Предварительно, взрыв прогремел на четвертом этаже.

Количество жертв и пострадавших остается прежним – по официальным данным, в результате взрыва газа погибли пять человек. Спасатели смогли вызволить из-под завалов пятерых.
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