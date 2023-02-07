Прокурор Тульской области прибыл на место взрыва жилого дома в Ефремове

Прокуратура Тульской области взяла на контроль решение вопросов размещения жильцов взорвавшегося дома в пунктах временного пребывания. Об этом заявил глава ведомства Александр Грицаенко, который прибыл на место трагедии.
Взрыв газа и последующее обрушение подъезда произошли 7 февраля в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов. Погибли пять человек, включая одного ребенка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За ходом расследования следят глава СК РФ Александр Бастрыкин и прокуратура Тульской области.
Сейчас на месте обрушения продолжают работать сотрудники спасательных служб. Они установили, что эпицентр взрыва находился на четвертом этаже дома.