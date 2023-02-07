Сергей Лавров прилетел на переговоры в Мавританию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел с первым рабочим визитом в Мавританию. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.
Сообщается, что глава дипломатического ведомства прилетел в Нуакшот из Бамако во вторник. В рамках своего визита Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани.
Помимо этого, российский министр проведет переговоры со своим коллегой Мохамедом Салемом ульд Мерзуком. Как долго Лавров пробудет в Нуакшоте, не уточняется.
Известно, что визит главы МИД России в Мавританию состоялся в рамках его турне по странам Северной Африки. Как сообщали СМИ, данная поездка направлена на укрепление и расширение сотрудничества Москвы с партнерами в регионе.