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Сергей Лавров прилетел на переговоры в Мавританию

Политика
Сергей Лавров прилетел на переговоры в Мавританию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел с первым рабочим визитом в Мавританию. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС.

Сообщается, что глава дипломатического ведомства прилетел в Нуакшот из Бамако во вторник. В рамках своего визита Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани.

Помимо этого, российский министр проведет переговоры со своим коллегой Мохамедом Салемом ульд Мерзуком. Как долго Лавров пробудет в Нуакшоте, не уточняется.

Известно, что визит главы МИД России в Мавританию состоялся в рамках его турне по странам Северной Африки. Как сообщали СМИ, данная поездка направлена на укрепление и расширение сотрудничества Москвы с партнерами в регионе.
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