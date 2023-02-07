Зарезавший двоих иностранцев петербуржец попал на камеры видеонаблюдения

Как уточнялось ранее, преступник убил двух мигрантов. Он нанес им ножевые ранения в грудь около 7 часов утра. Оба пострадавших скончались от полученных ранений в больнице. По факту преступления возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы разыскивают виновного.