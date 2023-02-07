Эпицентр взрыва в жилом доме под Тулой находился на четвертом этаже

Эпицентр взрыва в жилом доме в городе Ефремов Тульской области располагался на четвертом этаже. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме 7 февраля, после этого произошло обрушение одного подъезда. В настоящее время известно о пяти погибших, включая одного ребенка. Сейчас на месте трагедии продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.