Эпицентр взрыва в жилом доме под Тулой находился на четвертом этаже

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме 7 февраля, после этого произошло обрушение одного подъезда. В настоящее время известно о пяти погибших, включая одного ребенка. Сейчас на месте трагедии продолжают работать сотрудники экстренных служб.