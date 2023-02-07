В пресс-центре «Россия сегодня» обсудили проблему патриотического воспитания детей

Так, 8 февраля 1962 года во время восстания рабочих во Франции руками террористов был застрелен разносчик газет — 15-летний Даниэль Фери, а ровно через год в этот же день в Ираке в застенках багдадской тюрьмы умер от мук Фадык Джамал — сын иракского коммуниста, отказавшийся выдать властям имена и адреса товарищей своего отца-коммуниста. И наша отечественная история: жестокая казнь членов подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в оккупированном немцами Краснодоне ровно 80 лет назад.