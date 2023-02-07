В пресс-центре «Россия сегодня» обсудили проблему патриотического воспитания детей

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол, посвященный Дню юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля. По случайному совпадению, в разные годы в разных странах мира в этот день погибали юные патриоты.
Так, 8 февраля 1962 года во время восстания рабочих во Франции руками террористов был застрелен разносчик газет — 15-летний Даниэль Фери, а ровно через год в этот же день в Ираке в застенках багдадской тюрьмы умер от мук Фадык Джамал — сын иракского коммуниста, отказавшийся выдать властям имена и адреса товарищей своего отца-коммуниста. И наша отечественная история: жестокая казнь членов подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в оккупированном немцами Краснодоне ровно 80 лет назад.
«8 февраля 1964 года юные пионеры, которые являлись членами Клуба интернациональной дружбы, написали обращение к детям всех стран мира. Я кратко зачитаю: «Мы предлагаем день 8 февраля сделать традиционным днем памяти юных героев, наших сверстников. Пусть в этот день все дети во всех уголках земли, вспоминая о бессмертных подвигах юных борцов, еще теснее сомкнут свои ряды и крепче возьмутся за руки», — процитировала письмо директор Института истории, международных отношений и социально-политических наук Луганского государственного педагогического университета Светлана Дитковская.
В результате этого обращения Генеральная ассамблея ООН приняла свое решение и установило эту дату как день памяти всех юных мальчиков и девочек, которые боролись наравне со взрослыми за мир и свободу. Вышедшая на связь из Краснодона директор музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко, рассказывая об украинских методах «патриотического» воспитания детей, поделилась, что школьникам из освобожденных территорий ставили в пример совсем других героев.
«В школе им рассказывали одну историю, где герой был Бандера. Как-то я спросила одного маленького мальчика, кто такой Бандера, он на украинском языке ответил: «Это мой родной отец. У них в учебниках, мы читали эти учебники, смотрели, что, во-первых, была советско-немецкая война. У них такое понятие им внушают. Что она началась, да, 22 июня, но началась «по вине Советского Союза» и что закончилась она в июне 1944 года. А что было в июне 1944 года? Мы дошли до границ Украины, мы освободили Украину. А дольше что было? А дальше, по их истории, была «оккупация Европы советскими войсками», понимаете?» — привела пример директор краснодонского музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.
«Есть такая поговорка: «Сегодня — дети, завтра — народ». Также есть следствие из этой поговорки: «Хочешь завоевать государство — завоюй его молодежь». Через 30 лет она тебе просто в руки сама упадет. И вот ваш рассказ про ребят из освобожденных территорий, когда люди приходят, а у них уж в голове замусорено. Там на этот нарратив работает вся машина. Мне бы хотелось, чтобы и у нас эта машина также работала», — высказался историк, журналист-международник из Москвы Сергей Карамаев.
Участники видеомоста сошлись во мнении, что наиболее продуктивным способом воспитания патриотической молодежи есть донесение им истории и семейных ценностей их родителями. 8 февраля отмечается как день памяти и солидарности с юными борцами против фашизма и империализма за демократию и мир вот уже почти 50 лет.