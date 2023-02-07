Военнослужащие ВС России в Сирии за сутки спасли из-под завалов 42 человека

Российские военнослужащие продолжают работать на месте землетрясения в Сирии. За последние сутки им удалось достать из-под завалов 42 человека, сообщили в Минобороны РФ.
Мощнейшее землетрясение обрушилось на Сирию и Турцию рано утром 6 февраля. Жертвами стихии стали несколько тысяч человек, еще десятки тысяч пострадали.
Россия выразила соболезнования обеим странам и направила своих специалистов для помощи в разборе завалов. В Сирии от землетрясения пострадали провинции Алеппо, Латакия, Тартус, Хама и Идлиб. В Турции стихия затронула десять провинций.
По последним данным, землетрясение унесло жизни 5434 человек, еще 31 777 пострадали. Наибольший удар пришелся на турецкую провинцию Кахраманмараш, пишет RT.