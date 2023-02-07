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Министерство внешней торговли Швеции: акт США по инфляции идет вразрез с нормами ВТО

Экономика
Министерство внешней торговли Швеции: акт США по инфляции идет вразрез с нормами ВТО

Инициатива Белого дома по снижению инфляции в США не соответствует нормам Всемирной торговой организации. Об этом заявил министр внешней торговли Швеции Йохан Форселл.

Ранее американский закон критиковала Европейская комиссия. По ее словам, указ дискриминирует компании из ЕС и создает риски для промышленной базы организации. Президент США Джо Байден подписал соответствующее постановление в августе прошлого года.

«Это хорошо, что США, наконец, берут ответственность в вопросе зеленой трансформации. Однако в этом акте есть некоторые элементы, которые идут вразрез с ВТО. Это факт», — отметил Форселл.

Ранее Федеральная резервная система повысила ставку в США на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 4,5-4,75 процента.
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